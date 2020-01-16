Sason'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sason'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sason'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

6 saat önce

Sason ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı.

Sason'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Sason ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, kaymakamlıktaki toplantıda, yürütülen çalışmaların takip edilmesi için, her kurumdan bir temsilcinin katıldığı bir alt komisyon oluşturulmasına karar verildi.

Toplantıya Özadalı'nın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Abidin Yücesan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amir Mehmet Murat Sudagezer, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ruşen Çakır da katıldı.

Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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