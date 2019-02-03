Son Dakika Haberleri: Sason'da Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

Sason'da Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Sason ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan köy yolları açıldı.

Sason'da Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Sason ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan köy yolları açıldı.

Kaymakam Abdullah Özadalı, tüm köy yollarının ulaşıma açıldığını, kalan 5 mezra yolunun açılması için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Özellikle tekrarlayan kar yağışları nedeniyle açtıkları bir kısım yolların tekrar kapandığını belirten Özadalı, köylerde oturan vatandaşların mağdur olmaması için İlçe Özel İdare ekiplerinin gece gündüz çalıştığını bildirdi.

Özadalı, kalan yolların da bir an evvel ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:46 Kaynak: AA

Sason, Güncel
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