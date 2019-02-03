Sason'da Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Sason ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan köy yolları açıldı.
Sason
ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan köy yolları açıldı.
Kaymakam Abdullah Özadalı, tüm köy yollarının ulaşıma açıldığını, kalan 5 mezra yolunun açılması için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Özellikle tekrarlayan kar yağışları nedeniyle açtıkları bir kısım yolların tekrar kapandığını belirten Özadalı, köylerde oturan vatandaşların mağdur olmaması için İlçe Özel İdare ekiplerinin gece gündüz çalıştığını bildirdi.
Özadalı, kalan yolların da bir an evvel ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:46 Kaynak: AA
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