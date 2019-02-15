Sason'da Kar Yağışı Nedeni ile 25 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy ile çok sayıda mezra yolu ulaşıma kapandı.

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy ile çok sayıda mezra yolu ulaşıma kapandı.



Sason'da dün geçe geç saatlerden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Derince grup köy yolu ile Yücebağ grup köy yolu istikametindeki 25 köy ile çok sayıda mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. - BATMAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor

Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP'den İstifa Etti

Ünlü Şarkıcı Ferhat Tunç İçin 20 Yıla Kadar Hapis İstemi

Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor