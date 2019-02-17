Son Dakika Haberleri: Sason'da Kar Yağışı Nedeni ile Kapanan Grup Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

Sason'da Kar Yağışı Nedeni ile Kapanan Grup Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Yücebağ ile Dörtbölük grup köy yolu, İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Sason'da Kar Yağışı Nedeni ile Kapanan Grup Köy Yolları Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Yücebağ ile Dörtbölük grup köy yolu, İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Yücebağ grup köy yolu istikametindeki bazı köy yolları, Dörtbölük grup köy yolları ile Derince grup köy yolu istikametinde bulunan Çakırpınar, Bayramlar, Aykonak, Han, Çobançeşme köy yolları ulaşıma kapandı. Köylülerin durumu İlçe Kaymakamlığı'na bildirmesi üzerine bölgelere sevk edilen ekipler, iki günlük yoğun çalışmaların ardında Yücebağ ile Dörtbölük grup köy yollarını tekrar ulaşıma açtı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:00 Kaynak: İHA

Batman, Yücebağ, Sason, Güncel
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