Sason'da kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sason'da kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sason'da kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy ve 20'den fazla mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sason'da kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy ve 20'den fazla mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.


İlçe merkezi ve köylere etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı ilçede 50 köy ve 20'den fazla mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçede pazartesi açılması beklenen okulların, yolların kapalı olmasa nedeniyle eğitime bir süre daha ara verilmesi beklenirken, tatil ve kar yağışını fırsata çeviren bazı çocuklar, karın üzerinde doyasıya oynayarak eğlendiği görüldü.


İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekipleri, kar küreme araçları, kepçe ve greyder ile kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışması başlattı. - BATMAN

Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:08 Kaynak: İHA
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