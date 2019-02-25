Son Dakika Haberleri: Sason'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Son Mezraa Yolu da Ulaşıma Açıldı

Sason'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Son Mezraa Yolu da Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan bütün köy ve mezra yollarında çalışma başlatılırken, ekipler tarafından yapılan çalışmalarla son mezra yolu da ulaşıma açıldı.

Sason'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Son Mezraa Yolu da Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan bütün köy ve mezra yollarında çalışma başlatılırken, ekipler tarafından yapılan çalışmalarla son mezra yolu da ulaşıma açıldı.

Geçtiğimiz günlerde ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçedeki bütün köy ve mezra yolları ulaşıma kapanmış ve ilçe özel idare ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda tekrar ulaşıma açılmıştı. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İlçe Şantiye Şefi Fikret Kılıç, ilçede kar ve çığ temizleme nedeniyle yapılan çalışmaların zaman zaman çalışanlara zor anlar yaşattığını belirtti. Kılıç, "Aralık ayından itibaren ekiplerimiz hiç durmadan kar ve çığ nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarını temizleme çalışmalarını yürütmektedir. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı 3 metreyi aşmış ve temizleme çalışmaları da haliyle zorlukla yapılmıştır. Ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda hiçbir köyde mağduriyet yaşanmadan aciliyet ve yakınlık durumuna göre ilçemizdeki bütün köy ve mezraa yolları temizlenmiştir. En son olarak 3 günlük çalışmanın ardından yolu kapalı olan son Sarıyayla köyüne bağlı Üçdirek mezramızın da yolunu temizledik. Bu yoğun çalışmalarda yeri geldiğinde mesai saati gözetmeksizin yoğun çaba sarf ederek çalışan bütün ekiplerimize ilçe halkı adına çok teşekkür ederim" dedi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:40 Kaynak: İHA

Batman, Sason, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vali Yerlikaya Duyurdu! İstanbul'da Okullar Yarın Tatil Silivri'de Deniz Suyu 150 Metre Geri Çekildi

5 İmam Hatip Ortaokulu, "Öğrenci Yok" Gerekçesiyle Kapatıldı Son Dakika! Bakan Varank: Antarktika'da Geçici Bilim Üssümüzü Kurduk
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 11:21:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sason'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Son Mezraa Yolu da Ulaşıma Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]