Sason'da Karla Kapanan 12 Köy Yolu Açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 12 köy yolu açıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 12 köy yolu açıldı.



Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin, yaptığı açıklamada, kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ettiğini söyledi.



Çalışmalarda 12 köye ulaşımı sağlayan Kaşyayla ve Çalışırlar grup köy yollarının kardan temizlendiğini aktaran Şahin, kapalı 4 köy yolunu açma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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