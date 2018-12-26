Son Dakika Haberleri: Sason'da Karla Kapanan 12 Köy Yolu Açıldı

Sason'da Karla Kapanan 12 Köy Yolu Açıldı

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 12 köy yolu açıldı.

Sason'da Karla Kapanan 12 Köy Yolu Açıldı, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 12 köy yolu açıldı.

Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin, yaptığı açıklamada, kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ettiğini söyledi.

Çalışmalarda 12 köye ulaşımı sağlayan Kaşyayla ve Çalışırlar grup köy yollarının kardan temizlendiğini aktaran Şahin, kapalı 4 köy yolunu açma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:55 Kaynak: AA

Serdar Şahin, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Batman, Sason, Güncel
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