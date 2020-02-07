Sason'da kaybolan engelli genç bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sason'da kaybolan engelli genç bulundu - Son Dakika

Sason'da kaybolan engelli genç bulundu

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan engelli genç, vatandaşlar tarafından bulundu.

Sason'da kaybolan engelli genç bulundu, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan engelli genç, vatandaşlar tarafından bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Yeni Mahallesi'nde oturan Baştaş ailesi, evden çıkan zihinsel engelli oğulları Ahmet Baştaş'tan uzun süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Ailesi ve polis ekipleri, engelli genci arama çalışması başlattı. Uzun süre bulanamayan Ahmet'in bulunması için belediye binasındaki hoparlörden Ahmet Baştaş'ın kaybolduğu anonsu yapılınca, aramalara ilçe halkı da katıldı. Çok sayıda kişi el feneri ve cep telefonlarının ışığıyla Ahmet Beştaş'ı ararken, sosyal medyada da duyurular yapıldı. Gece geç saatlerde arama faaliyetlerine katılan vatandaşlar tarafından ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıkta bulunan Ahmet, İlçe Emniyet Amirliğine getirilerek ailesine teslim edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman, Sason, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Ekonomideki iyileşmeler vatandaşın cebine ne zaman yansıyacak?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt
Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı Yurt dışından gelen kornea ile doğuştan görme engelli gencin gözleri açıldı İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki, Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı.
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 21:24:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sason'da kaybolan engelli genç bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]