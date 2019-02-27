Son Dakika Haberleri: Sason'da Kılıçdaroğlu İçin Dev Kazanlar Kuruldu

Sason'da Kılıçdaroğlu İçin Dev Kazanlar Kuruldu

52 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya hazırlanan Batman'ın Sason İlçe Belediyesi tarafından, 10 bin kişilik yemek için 30'dan fazla kazan kuruldu.

Sason'da Kılıçdaroğlu İçin Dev Kazanlar Kuruldu, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya hazırlanan Batman'ın Sason İlçe Belediyesi tarafından, 10 bin kişilik yemek için 30'dan fazla kazan kuruldu.

Tarihinde ilk defa bir partinin genel başkanının ziyaret edeceği Batman'ın Sason ilçesinde yoğun hazırlıklar yapıldı. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı ilçede, Sason Belediye Başkanlığı tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu onuruna verilecek 10 bin kişilik yemek için 30'dan fazla et kazanı odun ateşinin üzerine konuldu.

Kılıçdaroğlu, Sason'da vatandaşlarla bir araya gelerek seçim çalışmalarını yürütecek. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:38 Kaynak: İHA

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