Sason'da Kitap Okuyan Öğrencilere Ödül

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verdi.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verdi.





Özadalı, Kütüphane Haftası dolayısıyla Halk Kütüphanesi sorumlusu Zeynep Zenciralmaz ve öğrencileri makamında kabul etti.



Kütüphanelerin, toplumun kültür ve medeniyet birikiminin hazinesi olduğunu belirten Özadalı, şöyle konuştu:



"Bir ülkenin gelişmişliğinin ve kültür seviyesinin en önemli göstergelerinden biri de okuyan neslin varlığıdır. Genç nesillerimizi milli, manevi ve ahlaki değerlerimizle donatarak, kendine güvenen, algılama kapasitesi yüksek, sanata karşı duyarlı ve yatkın, çözüm odaklı düşünebilen nesiller yetiştirmenin yolu çok okumaktan, dolayısıyla kütüphanelerden geçmektedir. Bu bağlamda örnek öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."



Özadalı, 3 öğrenciye hediye vererek, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

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