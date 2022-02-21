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Sason'da komandolar gururla Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika

Sason'da komandolar gururla Suriye'ye uğurlandı

21.02.2022 12:11
Sason'da komandolar gururla Suriye'ye uğurlandı

Batman'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına katılacak komandolar, Sason ilçesinde düzenlenen törenin ardından gururla Suriye'nin El Bab bölgesine gönderildi.

Batman'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına katılacak komandolar, Sason ilçesinde düzenlenen törenin ardından gururla Suriye'nin El Bab bölgesine gönderildi.

Suriye'de görev alacak askerler için Sason Komando Tabur Komutanlığı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Hür Kışlasında tören düzenlendi. Ailelerinin de katıldığı törenin ardından komandolar, Suriye'de terörden temizlenen El-Bab ilçesine dualarla uğurlandı. Aileleriyle vedalaşan askerler, duygu dolu anlar yaşadı. Mehmetçik, yaklaşık 3 ay görevlendirildikleri bölgede kalacak. Aileleri, çocukları ve yakınlarıyla kucaklaşarak vedalaşan komandolar, otobüslerle, Suriye'ye gönderildi.

(Ekrem Aktaş/ İHA)

Sason'da komandolar gururla Suriye'ye uğurlandı
Sason'da komandolar gururla Suriye'ye uğurlandı
Sason'da komandolar gururla Suriye'ye uğurlandı
Sason'da komandolar gururla Suriye'ye uğurlandı
Sason'da komandolar gururla Suriye'ye uğurlandı
Sason'da komandolar gururla Suriye'ye uğurlandı

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Komando, Batman, Suriye, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sason'da komandolar gururla Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika


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