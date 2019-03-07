Sason'da Konferans
1 saat önce
Sason ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla konferans düzenlendi.
Sason
ilçesinde Regaip Kandili
dolayısıyla konferans düzenlendi.
İlçe Müftülüğünce Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen konferansta konuşan Kur'an kursu öğreticisi Elif Kızıl, üç ayların Müslümanlar için manevi atmosferi yüksek bir mevsim olduğunu söyledi.
Kızıl, Müslümanların bu dönemi fırsata çevirip günahlarından arınması gerektiğini aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:08 Kaynak: AA
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