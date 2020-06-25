Sason'da koronavirüs önlemi - Son Dakika

Sason ilçesinin Kavaklı köyüne bağlı Tepecik mezrasında koronavirüs (Kovid-19) salgının kontrolü amacıyla bir ev karantinaya alındı.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Tepecik mezrasında bir adreste koronavirüs salgının kontrolü amacıyla karantina uygulamasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, yeni normal hayata geçiş döneminde bütün vatandaşların kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmelerinin hem kendi hem de toplum sağlığı açısından önemli olduğu vurgulandı.