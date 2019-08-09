Sason'da köy çocuklarına bayramlık
1 saat önce
Batman İnsani Yardım Derneği dezavantajlı çocukları ayakkabı yardımı yaptı.
Batman Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:10 Kaynak: AA
İnsani Yardım Derneği dezavantajlı çocukları ayakkabı yardımı yaptı.
Dernek temsilcisi Sabahattin Atalay, Sason
köylerinde daha önceden tespit ettikleri maddi durumu düşük ailelerin çocuklarına ayakkabı hediye ettiklerini söyledi.
Bayramdan önce 90 çocuğu sevindirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Atalay, köylerde yaptıkları ayakkabı yardımlarına katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.
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