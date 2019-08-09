Son Dakika Haberleri: Sason'da köy çocuklarına bayramlık
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Sason'da köy çocuklarına bayramlık

1 saat önce

Batman İnsani Yardım Derneği dezavantajlı çocukları ayakkabı yardımı yaptı.

Sason'da köy çocuklarına bayramlık, System.String[]
Batman İnsani Yardım Derneği dezavantajlı çocukları ayakkabı yardımı yaptı.
Dernek temsilcisi Sabahattin Atalay, Sason köylerinde daha önceden tespit ettikleri maddi durumu düşük ailelerin çocuklarına ayakkabı hediye ettiklerini söyledi.
Bayramdan önce 90 çocuğu sevindirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Atalay, köylerde yaptıkları ayakkabı yardımlarına katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.
Batman, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:10 Kaynak: AA
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