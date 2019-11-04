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Sason'da köy öğrencilerine yardım

6 saat önce

Batman İnsani Yardım Derneği'nce Sason Dereköy köyüne bağlı Şahinli mezrasında okuyan öğrencilere yardımda bulunuldu.

Sason'da köy öğrencilerine yardım, System.String[]

Batman İnsani Yardım Derneği'nce Sason Dereköy köyüne bağlı Şahinli mezrasında okuyan öğrencilere yardımda bulunuldu.

İnsani Yardım Derneği Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay ile beraber köye giden derneğin kadın kolları üyeleri öğrencilere kırtasiye ve ayakkabı yardımı yaptı, oyuncak dağıttı.

Oral, kırsal kesimde zor şartlarda eğitim alan öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Dereköy, Batman, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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