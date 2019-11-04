Sason'da köy öğrencilerine yardım
6 saat önce
Batman İnsani Yardım Derneği'nce Sason Dereköy köyüne bağlı Şahinli mezrasında okuyan öğrencilere yardımda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:46 Kaynak: AA
Batman İnsani Yardım Derneği'nce Sason Dereköy köyüne bağlı Şahinli mezrasında okuyan öğrencilere yardımda bulunuldu.
İnsani Yardım Derneği Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay ile beraber köye giden derneğin kadın kolları üyeleri öğrencilere kırtasiye ve ayakkabı yardımı yaptı, oyuncak dağıttı.
Oral, kırsal kesimde zor şartlarda eğitim alan öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.
Birlikte yaşadığı adam tarafından acımasızca öldürüldü 81 yaşındaki kadının dram dolu hayatı! Kaldırımda hayvanlarla birlikte yatıp kalkıyor Genç kadın, eğlence mekanından çıkarken öldürüldü Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu