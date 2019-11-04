Sason'da köy öğrencilerine yardım

Batman İnsani Yardım Derneği'nce Sason Dereköy köyüne bağlı Şahinli mezrasında okuyan öğrencilere yardımda bulunuldu.

İnsani Yardım Derneği Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay ile beraber köye giden derneğin kadın kolları üyeleri öğrencilere kırtasiye ve ayakkabı yardımı yaptı, oyuncak dağıttı.

Oral, kırsal kesimde zor şartlarda eğitim alan öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.