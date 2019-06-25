Sason'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı
47 dakika önce
Batman'ın Sason ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:25 Kaynak: AA
'ın Sason
ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği
toplantısı yapıldı. Kaymakamlık
toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, İl Genel Meclis üyeleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda gelecek ay köylere yapılacak yatırımların programı görüşüldü, köylerin genel ihtiyaçları ile yatırım talepleri ve yürütülen çalışmalar da ele alındı.
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