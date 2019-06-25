Son Dakika Haberleri: Sason'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Sason'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı

47 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Sason'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, İl Genel Meclis üyeleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda gelecek ay köylere yapılacak yatırımların programı görüşüldü, köylerin genel ihtiyaçları ile yatırım talepleri ve yürütülen çalışmalar da ele alındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:25 Kaynak: AA
kaymakamlık, batman, köylere hizmet götürme birliği, sason, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz Son dakika! ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Tuğçe Kazaz'dan seçim sonrası dikkat çeken mesaj TSK'nın Twitter hesabından paylaşıldı: Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabı bulunmamaktadır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:12:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sason'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]