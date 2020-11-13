Sason'da kurs yerleri denetlendi - Son Dakika

Sason'da kurs yerleri denetlendi

Sason ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak olan kurs yerleri denetlendi.

Sason ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak olan kurs yerleri denetlendi. Sason Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Tiryaki, denetimlerde kurs yerlerinin eğitim ve öğretime uygun olup olmadığını ve varsa eksikliklerin giderilmesini usta öğreticilerden istediklerini söyledi. Kovid-19 salgını dolaysıyla açılacak olan kurslarda daha dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Tiryaki, "Kurs yerleri sosyal mesafeye uygun şekilde dizayn edilip, temiz ve havalandırılabilen yerler tercih edilmelidir. Uygun olamayan yerlerdeki kursların açılmasına izin vermiyoruz." dedi.

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