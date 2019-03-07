Sason'da Madde Bağımlılığı Semineri
2 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde madde bağımlılığı semineri düzenlendi.
Batman
'ın Sason
ilçesinde madde bağımlılığı semineri düzenlendi.
Sason Toplum Sağlığı Merkezince düzenlenen seminere psikolog Ömer Işık
, sosyolog Mehmet Erdem ile imam Hüseyin Tanrıverdi
konuşmacı olarak katıldı.
Tanrıverdi, insanın aklına ve sağlığına zarar veren şeyleri İslamiyetin yasakladığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:02 Kaynak: AA
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