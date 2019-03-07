Son Dakika Haberleri: Sason'da Madde Bağımlılığı Semineri

Sason'da Madde Bağımlılığı Semineri

2 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde madde bağımlılığı semineri düzenlendi.

Sason'da Madde Bağımlılığı Semineri, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde madde bağımlılığı semineri düzenlendi.

Sason Toplum Sağlığı Merkezince düzenlenen seminere psikolog Ömer Işık, sosyolog Mehmet Erdem ile imam Hüseyin Tanrıverdi konuşmacı olarak katıldı.

Tanrıverdi, insanın aklına ve sağlığına zarar veren şeyleri İslamiyetin yasakladığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:02 Kaynak: AA

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