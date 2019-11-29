Son Dakika Haberleri: Sason'da maddi durumu düşük ailelere kömür yardımı
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Sason'da maddi durumu düşük ailelere kömür yardımı

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçe kaymakamlığı tarafından yardıma muhtaç bin 50 aileye kömür yardımı yapıldı.

Sason'da maddi durumu düşük ailelere kömür yardımı, System.String[]

Batman'ın Sason ilçe kaymakamlığı tarafından yardıma muhtaç bin 50 aileye kömür yardımı yapıldı.


Kömür dağıtımını yerinde inceleyen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) İlçe Müdürü Hürriyet Bozkurt, çalışmalar kapsamında, kış mevsiminde ilçe merkezi ve köylerde yaşayan bütün şehit ve gazi aileleri ile dar gelirli bin 50 aileye kömür yardımı yapıldığını söyledi. Bozkurt, "Kaymakamımızın talimatıyla yardıma muhtaç olduğu tespit edilen ilçedeki alilerimize kışlık yakacak kömürleri, kurumumuz tarafından görevlendirilen personeller aracılığıyla yağmurlar başlamadan dağıtıldı. İlçemizde yardıma muhtaç olduğu tespit edilen bütün ailelere yardım yapılması konusunda kaymakamımızın kessin talimatı var. Dolayısıyla bizde vakıf olarak yardım talebinde bulunan bütün ailelerimizin durumlarını göz önünde bulundurarak gerekli yardımları yapıyoruz" dedi. - BATMAN

Hürriyet, Batman, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
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