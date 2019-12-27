Sason'da masa tenisi turnuvası yapıldı - Son Dakika
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Sason'da masa tenisi turnuvası yapıldı

6 saat önce

Sason ilçesinde masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Sason'da masa tenisi turnuvası yapıldı, System.String[]

Sason ilçesinde masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği masa tenisi turnuvasına 18 takım katıldı.

Gençlerin sportif faaliyetlere yönelmelerine çok büyük önem verdiklerini belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, "Çok sayıda motor beceriyi aynı anda geliştiren masa tenisi, sporcuların diğer spor dallarına olan yatkınlıklarını da artırmasına katkısı olmasından dolayı 13-15 yaşlarında olan gençlerin katıldığı orta okullararası masa tenisi turnuvasını düzenledik." dedi.

Çelik, gençlere faydalı olabilecek her türlü spor dalında faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

Eşref Çelik, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:54 Kaynak: AA
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