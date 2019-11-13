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Sason'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Sason'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.


İlçe Müftülüğünce Merkez ve Yeni Mahalle Camisinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla başladı.

İlçe Müftüsü Süleyman Baran, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılın temasının "Peygamberimiz ve Aile" olarak belirlendiğini söyledi.

Yazar Muhammed Zeki Kurt da, Peygamberin aile ahlakının en güzel örnek olduğunu dile getirdi.

Programa, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yeni Mahalle, Batman, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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