Sason'da Mevlid-i Nebi Haftası programı

Batman'ın Sason ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.



İlçe Müftülüğü tarafından erkeklere ve kadınlara yönelik iki ayrı yerelde düzenlen programlar kapsamında Merkez Cami ve Yeni Mahalle Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu. Programda konuşan İlçe Müftüsü Süleyman Baran, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılın teması olarak "Peygamberimiz ve Aile" konusunun belirlendiğini ifade etti. Müftü Baran, "Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız aile konusunu ele almak üzere tema belirledi. Peygamberimizin aile ahlakı bizim için en güzel örnektir. Bizler Avrupa'yı değil, Hz. Muhammed'in (sav) aile ahlakını örnek almalıyız. Avrupa'dan 50 sene sonra gidiyoruz ama orada 40-50 sene önce aile kavramı kayboldu. Şimdi yüzde 70-80'ler aile anlayışının hemen hemen Avrupa'da yok olduğunu görüyoruz. Bunları da istatistiklerde görüyoruz. Bizde de aile güzelliği, bizim toplumumuzun en dinamik, en güzel özelliğiydi; onu da kaybetmeye başladık. Cenab-ı Allah daha beterinden korusun" dedi.



İlçedeki kurum amirlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı programın ardından müftülük personelleri tarafından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - BATMAN