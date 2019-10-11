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Sason'da mevlit

4 dakika önce

Sason İlçe Emniyet Amirliğinde görevli iken evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru İsmail Hadidi için mevlit programı düzenlendi.

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Sason İlçe Emniyet Amirliğinde görevli iken evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru İsmail Hadidi için mevlit programı düzenlendi.

Merkez Camisinde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu, İlçe Müftüsü Süleyman Baran tarafından şehitler için dua edildi.

Programa, Kaymakam Abdullah Özadalı, Tabur Komutanı Binbaşı İsmet Demirgürelli, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer ve vatandaşlar katıldı.

Kalp Krizi, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:04 Kaynak: AA
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