Sason'da Minibüs Devrildi: 5 Yaralı
1 saat önce
(AA) - Batman'ın Sason ilçesinde devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.
BATMAN - (AA) - Batman
'ın Sason
ilçesinde devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı yaptığı açıklamada, İncesu
köyünden Sason'a yolcu taşıyan bir minibüsün Dikbayır köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildiğini söyledi.
Kazada, hafif yaralanan 4'ü çocuk 5 kişinin 112 Acil Servis
ekiplerince Sason Devlet Hastanesine sevk edildiğini işaret eden Özadalı, yaralılardan Halime Yaşar (30) dışındaki 4 kişinin ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildiğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:16 Kaynak: AA
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