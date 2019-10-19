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Sason'da Muhtarlar Günü kutlandı

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle çelenk sunum töreni düzenlendi.

Sason'da Muhtarlar Günü kutlandı, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle çelenk sunum töreni düzenlendi.


Sason Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk sunum töreni, meydanda bulunan Atatürk büstüne muhtarlar çelenginin sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma, Sason Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Suna tarafından yapıldı. Konuşmasında muhtarların vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Suna, muhtarların haklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan zamanında kavuştuğunu belirterek, muhtarlar gününü Erdoğan'a borçlu olduklarını söyledi. - BATMAN

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Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:41 Kaynak: İHA
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