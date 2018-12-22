Son Dakika Haberleri: Sason'da Öğrenci Yemekhanesi Denetlendi

Sason'da Öğrenci Yemekhanesi Denetlendi

2 saat önce

Sason ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 bin kişiye yemek verilen yemekhane denetlendi.

Sason'da Öğrenci Yemekhanesi Denetlendi, System.String[]
Sason ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 bin kişiye yemek verilen yemekhane denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan, ilçede öğrencilere verilen yemeklerin uygun koşullarda yapılıp yapılmadığını sürekli olarak denetlediklerini belirtti.

Firmanın öğrencilere sıcak yemek ve kumanya verdiğini, verilen yemeklerin üretildiği ortamın sağlıklı olup olmadığının çok önemli olduğunu kaydeden Çağlayan, buna azami derecede dikkat ettiklerini söyledi.

Çağlayan, şöyle konuştu:

"Bu çocuklar bizim çocuklarımız, bunlara temiz yemek vermek de bizim vazifemizdir. Yemekhane, Milli Eğitim Müdürlüğü dışında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından da rutin olarak ayda 3 defa denetleniyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:36 Kaynak: AA

Çağlayan, Sason, Güncel
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