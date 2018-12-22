Sason'da Öğrenci Yemekhanesi Denetlendi
2 saat önce
Sason ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 bin kişiye yemek verilen yemekhane denetlendi.
Sason
ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından 5 bin kişiye yemek verilen yemekhane denetlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan
, ilçede öğrencilere verilen yemeklerin uygun koşullarda yapılıp yapılmadığını sürekli olarak denetlediklerini belirtti.
Firmanın öğrencilere sıcak yemek ve kumanya verdiğini, verilen yemeklerin üretildiği ortamın sağlıklı olup olmadığının çok önemli olduğunu kaydeden Çağlayan, buna azami derecede dikkat ettiklerini söyledi.
Çağlayan, şöyle konuştu:
"Bu çocuklar bizim çocuklarımız, bunlara temiz yemek vermek de bizim vazifemizdir. Yemekhane, Milli Eğitim Müdürlüğü dışında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından da rutin olarak ayda 3 defa denetleniyor."
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:36 Kaynak: AA
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