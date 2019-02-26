Son Dakika Haberleri: Sason'da Öğrenciler Arasında Atletizm Elemeleri Yapıldı

Sason'da Öğrenciler Arasında Atletizm Elemeleri Yapıldı

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde atletizm geliştirme projesi kapsamında öğrenciler arasında elemeler yapıldı.

Sason'da Öğrenciler Arasında Atletizm Elemeleri Yapıldı, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde atletizm geliştirme projesi kapsamında öğrenciler arasında elemeler yapıldı.

Sason Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu tarafından minik kız-erkek ve yıldız kız-erkek kategorilerinde düzenlenen elemelerde dereceye giren öğrencilere kapalı spor salonunda düzenlenen törenle ödülleri verildi. Dereceye giren öğrencilerle ilgilenen Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, öğrencileri başarılarından dolayı kutladığını söyledi. Kaymakam Özadalı, öğrencilerin başarılarının devamını getireceğine inandığını belirterek sporun her dalına gönül veren gençlerin yanında olacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:48 Kaynak: İHA

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