Son Dakika Haberleri: Sason'da Öğrencilere Giyim Yardımı

Sason'da Öğrencilere Giyim Yardımı

1 saat önce

Ankara Kültür ve Turizm Denetim Elemanları Derneği, Sason'daki öğrencilere giyecek yardımı yaptı.

Sason'da Öğrencilere Giyim Yardımı, System.String[]
Ankara Kültür ve Turizm Denetim Elemanları Derneği, Sason'daki öğrencilere giyecek yardımı yaptı.

Ankara Kültür ve Turizm Denetim Elemanları Derneğince Bayramlar köyündeki çocuklar için gönderilen giyecekler, Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal ve İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer tarafından öğrencilere teslim edildi.

Batıdan doğuya dostluk elini uzatan dernek yetkililerine teşekkürlerini dile getiren Kaymakam Özadalı, "Bu faaliyet yardımlaşma kültürünün gelişmesi açısından örnek bir davranış oldu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:48 Kaynak: AA

Jandarma, Ankara, Sason, Güncel
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