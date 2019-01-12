Sason'da Öğrencilere Kitap Yardımı

Batman'ın Sason ilçesinde İHH Batman İnsani Yardım Derneği Sason Temsilciliği tarafından 150 öğrenciye kitap yardımı yapıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde İHH Batman İnsani Yardım Derneği Sason Temsilciliği tarafından 150 öğrenciye kitap yardımı yapıldı.





İlçede tespit ettikleri muhtaç 150 öğrenciye kitap seti dağıttıklarını belirten İHH Batman İnsani Yardım Derneği Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay, yardımı öğrencilerin hem okul derslerini daha iyi anlamaları hem de liselere giriş sınavlarına iyi hazırlanmaları için yaptıklarını söyledi.



Atalay, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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