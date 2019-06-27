Son Dakika Haberleri: Sason'da okul müdürleri toplantısı
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Sason'da okul müdürleri toplantısı

2 saat önce

Sason Kaymakam Abdullah Özadalı, okul müdürleriyle toplantı yaptı.

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Sason Kaymakam Abdullah Özadalı, okul müdürleriyle toplantı yaptı.
Kaymakam Abdullah Özadalı, Sason Yunus Emre İlkokulundaki toplantıda yaptığı konuşmada, okullarda eğitime uygun sağlıklı bir ortamın olması gerektiğini söyledi.
Okullarda temizliğin önemine işaret eden Özadalı, şöyle dedi:
"Okullarda çocukların ve personellerin sağlıklı bir şekilde eğitime devam edebilmesi için tüm okul içi alanların ayrıntılı ve özenli bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Çünkü okullarda genelde çocukların eğitimlerini sekmeye uğratan sağlık sorunları ve salgın hastalıklar düzenli ve etkili temizliğin olmamasından kaynaklanır. Bu konu ya okul müdürlerimizin duyarlı olmasını ve personellerimizin mesai saatlerine riayet etmesini istiyorum."
Toplantıya Kaymakam Özadalı'nın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan, şube müdürleri ve İokul müdürleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:11 Kaynak: AA
Sason, Güncel
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