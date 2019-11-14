Sason'da okul yararına kermes

Batman'ın Sason ilçesinde Yunus Emre İlkokulu velileri ve okuldaki öğretmenler tarafından okul yararına kermes düzenlendi.



Okul aile birliği ve okul yönetimi işbirliği ile hazırlanan kermeste, yöresel ev yemekleri, pasta, tatlı ve börek çeşitlerinin yanı sıra sarma ve hamur köfteleri satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermes yemekleri, katılımcıların katkısıyla kısa sürede tükendi.



Okul yararına açılan kermeste okula yeni atanması dolayısıyla veli ve ilçedeki kurum amirleri ile tanışmayı da hedeflediklerini belirten Yunus Emre İlkokulu Müdürü Mehmet İrfan Altun, kermeste toplanan paranın okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesinde kullanılacağını söyledi.



Vatandaşlar tarafında kermese gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Yunus Emre İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Elif Belge ise, "Öğretmenlerimiz ve velilerimizin organizasyonu ile bugün okulumuzda güzel bir organizasyon yaptık. Hem ekonomik hem de sosyal ve kültürel açıdan kaynaşmayı sağlayan bir faaliyette bulunduk. Düzenlediğimiz kermeste elde ettiğimiz gelirle okullarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Velilerimiz ile beraber okul yararına açmış olduğumuz kermese gösterilen ilgiden mutluyuz. Kermesimize gerek maddi, gerekse manevi anlamda verdikleri destekten dolayı velilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Okul yararına düzenlenen kermese Kaymakam Abdullah Özadalı, İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, İlçe Cumhuriyet Savcısı Abidin Yücesan ile ilçedeki diğer kurum amirleri ve çok sayda vatandaş katıldı. - BATMAN