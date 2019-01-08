Son Dakika Haberleri: Sason'da Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Sason'da Okullar 1 Gün Tatil Edildi

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Sason'da Okullar 1 Gün Tatil Edildi, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Batman'ın Sason ilçe merkezi ve köylerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi. Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle merkez ve ilçeye bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli bütün okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile olanlar da idari izinli sayılacaklar" denildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

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