Sason'da Ortaokullar Arası Voleybol Turnuvası

Sason ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Sason ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, yaptığı açıklamada, öğrencileri spora teşvik amacıyla böyle bir turnuva düzenlediklerini belirterek, kızlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen turnuvaya 20 takımın katıldığını söyledi.





Eleme usulü yapılan turnuva sonunda dereceye giren okullara ödülleri Çelik'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Emre Öksüz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amir Mehmet Murat Sudagezer, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Yağmur, Hakim Mustafa Murat Yüksel tarafından verildi.

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