Son Dakika Haberleri: Sason'da Ortaokullar Arası Voleybol Turnuvası

Sason'da Ortaokullar Arası Voleybol Turnuvası

6 dakika önce

Sason ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Sason'da Ortaokullar Arası Voleybol Turnuvası, System.String[]
Sason ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, yaptığı açıklamada, öğrencileri spora teşvik amacıyla böyle bir turnuva düzenlediklerini belirterek, kızlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen turnuvaya 20 takımın katıldığını söyledi.


Eleme usulü yapılan turnuva sonunda dereceye giren okullara ödülleri Çelik'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Emre Öksüz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amir Mehmet Murat Sudagezer, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Yağmur, Hakim Mustafa Murat Yüksel tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:28 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayallerinin Peşinden Gitti Masa Başı İşini Bırakıp Çöp Kamyonu Şoförü Oldu Meteoroloji'den Sevindiren Haber! Hava Sıcaklıkları, Yarın ve Hafta Sonu Artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz Erdoğan'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: Utan Utan!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 15:34:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sason'da Ortaokullar Arası Voleybol Turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]