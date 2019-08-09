Son Dakika Haberleri: Sason'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Sason'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

36 dakika önce

Batman Sason karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sason'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı, System.String[]
Batman Sason karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre kaza, Batman Sason karayolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Taklalar atan otomobilde sıkışan iki kişi, ihbar üzerine olay yerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Batman, Sason, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:29 Kaynak: İHA
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