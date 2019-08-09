Sason'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Batman Sason karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Batman Sason Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:29 Kaynak: İHA
karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edilen bilgiye göre kaza, Batman Sason karayolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Taklalar atan otomobilde sıkışan iki kişi, ihbar üzerine olay yerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sason Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
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