Sason'da PKK'nın Sözde Sorumlularının Kullandığı Telsiz Bulundu
3 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlularının kullandığı telsiz ele geçirildi.
Batman
'ın Sason
ilçesinde, terör örgütü PKK
'nın sözde üst düzey sorumlularının kullandığı telsiz ele geçirildi.
Batman'ın Sason ilçesi Balbaşı köyü civarında bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından saklanmış malzeme olduğuna ilişkin yapılan ihbar üzerine güvenlik güçleri tarafından bölgede operasyon başlatıldı. Bahse konu yerde yapılan operasyonda terör örgütüne ait 1 adet büyük telsiz ile 1 adet akü ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen telsizin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumluları tarafından kullanıldığı tespit edilirken, bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi. - BATMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:00 Kaynak: İHA
AB, Suudi Arabistan'ı Teröre Destek Veren Ülkeler Listesine Ekledi
Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor
Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı
Eşine Zorla Fuhuş Yaptıran Koca, Tutuklandı