Son Dakika Haberleri: Sason'da PKK'nın Sözde Sorumlularının Kullandığı Telsiz Bulundu

Sason'da PKK'nın Sözde Sorumlularının Kullandığı Telsiz Bulundu

3 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlularının kullandığı telsiz ele geçirildi.

Sason'da PKK'nın Sözde Sorumlularının Kullandığı Telsiz Bulundu, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlularının kullandığı telsiz ele geçirildi.

Batman'ın Sason ilçesi Balbaşı köyü civarında bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından saklanmış malzeme olduğuna ilişkin yapılan ihbar üzerine güvenlik güçleri tarafından bölgede operasyon başlatıldı. Bahse konu yerde yapılan operasyonda terör örgütüne ait 1 adet büyük telsiz ile 1 adet akü ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen telsizin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumluları tarafından kullanıldığı tespit edilirken, bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:00 Kaynak: İHA

Batman, Sason, PKK, 3. Sayfa
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