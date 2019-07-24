Sason'da polislere başarı belgesi
40 dakika önce
Batman'ın Sason ilçesinde görevlerini başarıyla yerine getiren polis memurlarına Kaymakam Abdullah Özadalı tarafından başarı belgesi verildi.
Batman Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:29 Kaynak: AA
'ın Sason
ilçesinde görevlerini başarıyla yerine getiren polis memurlarına Kaymakam Abdullah Özadalı tarafından başarı belgesi verildi. Polis
memurları Memuru Resul Karataş
, İsa Çelik
ve Fatma Kaçmaz'ı tebrik eden Özadalı, polislere teşekkür etti.
Polislere başarı belgesi veren Özadalı, "Görevlerini layıkıyla yerine getiren personelimize teşekkür ediyorum." dedi.
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