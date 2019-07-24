Son Dakika Haberleri: Sason'da polislere başarı belgesi
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Sason'da polislere başarı belgesi

40 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesinde görevlerini başarıyla yerine getiren polis memurlarına Kaymakam Abdullah Özadalı tarafından başarı belgesi verildi.

Sason'da polislere başarı belgesi, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde görevlerini başarıyla yerine getiren polis memurlarına Kaymakam Abdullah Özadalı tarafından başarı belgesi verildi.
Polis memurları Memuru Resul Karataş, İsa Çelik ve Fatma Kaçmaz'ı tebrik eden Özadalı, polislere teşekkür etti.
Polislere başarı belgesi veren Özadalı, "Görevlerini layıkıyla yerine getiren personelimize teşekkür ediyorum." dedi.
İsa Çelik, Karataş, Batman, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:29 Kaynak: AA
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