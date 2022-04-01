Sason'da Ramazan ay öncesi denetimler artırıldı - Son Dakika

Batman'ın Sason içesinde kaymakamlık ve belediye ekiplerice Ramazan ayı öncesinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki market, alışveriş merkezi, fırın ve postanelerde denetimlerini artıran kaymakamlık ve belediye zabıta ekipleri, başta iş yerlerinin temizliği, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, resmi belge kontrolü, imalat yerleri ve çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadığını inceliyor. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği aktaran ekipler, tespit edilen bazı eksikliklerin giderilmesi için işletmelere gerekli uyarıların yapıldığını belirtti. - BATMAN