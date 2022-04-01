Sason'da Ramazan ay öncesi denetimler artırıldı - Son Dakika
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Sason'da Ramazan ay öncesi denetimler artırıldı

01.04.2022 11:03
Sason'da Ramazan ay öncesi denetimler artırıldı

Batman'ın Sason içesinde kaymakamlık ve belediye ekiplerice Ramazan ayı öncesinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Batman'ın Sason içesinde kaymakamlık ve belediye ekiplerice Ramazan ayı öncesinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki market, alışveriş merkezi, fırın ve postanelerde denetimlerini artıran kaymakamlık ve belediye zabıta ekipleri, başta iş yerlerinin temizliği, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, resmi belge kontrolü, imalat yerleri ve çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadığını inceliyor. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği aktaran ekipler, tespit edilen bazı eksikliklerin giderilmesi için işletmelere gerekli uyarıların yapıldığını belirtti. - BATMAN

Sason'da Ramazan ay öncesi denetimler artırıldı
Sason'da Ramazan ay öncesi denetimler artırıldı

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alışveriş merkezi, Ramazan, Batman, Sason, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sason'da Ramazan ay öncesi denetimler artırıldı - Son Dakika


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