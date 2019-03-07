Son Dakika Haberleri: Sason'da Regaip Kandili Konferansı

Sason'da Regaip Kandili Konferansı

35 dakika önce

Batman'ın Sason İlçe Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik Regaip Kandili ve yaklaşan üç aylar ile ilgili konferans düzenlendi.

Sason'da Regaip Kandili Konferansı, System.String[]
Batman'ın Sason İlçe Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik Regaip Kandili ve yaklaşan üç aylar ile ilgili konferans düzenlendi.

Sason Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen konferansa, müftülük Kur'an kursu öğreticilerinden Elif Kızıl konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında Regaip Kandili ve üç ayların önemine değinen Elif Kızıl, üç ayların Müslümanlar için bir arınma mevsimi, geçmiş ayların muhasebesi için fırsat olduğunu, üç ayların içerisinde bulundurduğu mübarek gün ve geceler münasebetiyle manevi atmosferi yüksek bir mevsim olduğunu söyledi. Kızıl, Müslümanların bu üç ayları fırsata çevirip günahlarından arınma, pişman olup tövbe etmesi gerektiğini ifade etti.

Konferansa, ilçedeki bayan öğretmenler ve çok sayıda kız öğrenci katıldı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

Batman, Sason, Regaib Kandili, Güncel
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