Son Dakika Haberleri: Sason'da Seçim Güvenliği Toplantısı

Sason'da Seçim Güvenliği Toplantısı

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Sason'da Seçim Güvenliği Toplantısı, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.


Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya katıldı.

Toplantıda, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerin ilçede huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, seçmenin sandığa güvenli şekilde giderek hür iradesi ile oyunu kullanması için seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası alınacak tedbirler görüşüldü.

Ayrıca siyasi partilerin yapacakları çalışmalarda güvenlik tedbirlerinin alınması, seçim irtibat bürolarının güvenliğinin sağlanması ve siyasi partilerin seçim yasakları konularına riayet etmesi de karara bağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:31 Kaynak: AA

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