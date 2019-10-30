Son Dakika Haberleri: Sason'da şehit aileleri onuruna program
Son Dakika Güncel Sason'da şehit aileleri onuruna program

Sason'da şehit aileleri onuruna program

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde şehit aileleri onuruna program düzenledi.

Sason'da şehit aileleri onuruna program, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde şehit aileleri onuruna program düzenledi.

Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURT-SAV) tarafından ilçedeki bir tesiste gerçekleştirilen programda, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programda konuşan Kaymakam Abdullah Özadalı, şehit ailelerinin kendileri şehitlerin birer emaneti olduğunu ve her zaman onların yanında olacaklarını belirtti.

Dernek Başkanı Hasan Demir ise şehit aileleri ile daha yakın olmak ve varsa sorunlarını dinlemek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal ve İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer ile kurum temsilcileri katıldı.

Batman, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haber spikeri, şehit olan arkadaşının haberini gözyaşları içinde sundu
Ankara Barosu'ndan Atatürk'e hakaret eden Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu Ambulans çalan hırsızın ilk ifadesi ortaya çıktı: Eski anılarımı canlandırmak için yaptım Esed yönetiminden terör örgütü YPG'ye skandal çağrı: Suriye ordusuna katılın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 19:56:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sason'da şehit aileleri onuruna program
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]