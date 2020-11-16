Sason'da şehit mezarlığına fidan dikildi - Son Dakika

Sason'da şehit mezarlığına fidan dikildi.

Gürgenli köyündeki mezarlığa Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde fidan dikimi yapıldı.

Köyde10 şehit mezarının bulunduğunu belirten Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, şunları söyledi:

"Vatanımız için, bayrağımız için, ezanımız için bizim aileden şu ana kadar hamdolsun 10 şehit verdik. Bununla her zaman gurur duyduk duymaya devam edeceğiz Çünkü niye şehit oldular neyin uğrunda Şehit olduklarını biliyoruz Onun için mutluyuz gururluyuz."