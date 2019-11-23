Sason'da şehit öğretmen Şekip Akın anısına yürüyüş

Sason'da İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaparken 35 yıl önce evinin önünde düzenlenen terör saldırısında şehit olan Şekip Akın anısına yürüyüş düzenlendi.



Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş Yeşiltepe Mahallesindeki mezarlığa kadar devam etti.

Yürüyüşe katılan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği ilk saldırının Eruh'ta gerçekleştirildiğini hatırlatarak, İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Şekip Akın ile kendisi gibi öğretmen olan kardeşinin eşi Hamdiye Akın'a karşı gerçekleştirildiğini belirtti.

Hain terör saldırısı sonucu Şekip Akın ve kardeşinin eşinin şehit olduğunu dile getiren Özadalı, terör örgütlerinin sadece asker ve polisi hedef almadığını, eğitimcilerin de terörün en büyük hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

Özadalı, terör örgütünün bu zulümlerinin çocuklara iyi anlatılması gerektiğini ifade ederek, "Bu lanet terör örgütünün karşısında her zaman dimdik duran güvenlik güçlerimize, öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, şehit öğretmenimiz Şekip Akın, şehit hanımefendi Hamdiye Akın ve tüm şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.



Yürüyüşe, Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, İlçe Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı Erdem Bahçeci, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan, Sason Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şehmus Coşkun, Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muttalip Çelik, kurum temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.



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