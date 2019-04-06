Son Dakika Haberleri: Sason'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Sason'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için mevlit okutuldu.

Sason'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için mevlit okutuldu.

İlçe Müftülüğünce Merkez Camisinde düzenlenen programda Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okundu, ilahiler söylendi, dua edildi.

Programa, Kaymakam Abdullah Özadalı, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, diğer kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:51 Kaynak: AA

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