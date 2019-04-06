Sason'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Batman'ın Sason ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için mevlit okutuldu.

Batman'ın Sason ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için mevlit okutuldu.



İlçe Müftülüğünce Merkez Camisinde düzenlenen programda Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okundu, ilahiler söylendi, dua edildi.



Programa, Kaymakam Abdullah Özadalı, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, diğer kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 4 Yaralı

Polis, Öğrencileri Taciz Ettiği İleri Sürülen Şüpheliyi Öfkeli Kalabalığın Elinden Son Anda Kurtardı

Kadın Polis Memuru Adayı Alımı İçin Başvuru Şartları Açıklandı

Başkent'te Dur İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı