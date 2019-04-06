Sason'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu
1 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için mevlit okutuldu.
Batman'ın Sason ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için mevlit okutuldu.
İlçe Müftülüğünce Merkez Camisinde düzenlenen programda Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okundu, ilahiler söylendi, dua edildi.
Programa, Kaymakam Abdullah Özadalı, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, diğer kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:51 Kaynak: AA
Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 4 Yaralı
Polis, Öğrencileri Taciz Ettiği İleri Sürülen Şüpheliyi Öfkeli Kalabalığın Elinden Son Anda Kurtardı
Kadın Polis Memuru Adayı Alımı İçin Başvuru Şartları Açıklandı
Başkent'te Dur İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı