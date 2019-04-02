Son Dakika Haberleri: Sason'da Şehitlerin İsimleri Fidanlarla Yaşatılacak

Sason'da Şehitlerin İsimleri Fidanlarla Yaşatılacak

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde Şehit Yakınları, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Şehitlerimizin İsmi Fidanlarla Yaşatılacak Projesi kapsamında her şehit için bir fidan dikildi.

Sason'da Şehitlerin İsimleri Fidanlarla Yaşatılacak, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde Şehit Yakınları, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Şehitlerimizin İsmi Fidanlarla Yaşatılacak Projesi kapsamında her şehit için bir fidan dikildi.

Erdemli Mahallesi'nde bulunan şehitlikte düzenlenen etkinliğe, Sason Şehit Yakınları, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Çelik, şehit yakınlarını ziyaret ettiklerini ve onların hayır dualarını aldıklarını söyledi. Çelik, "Daha sonra Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek her şehidimiz için bir fidan dikerek Kur'an-ı Kerim okuduk. Şehitler ölmez her zaman aramızdadırlar. Bizler her zaman onların ruhlarını aramızda yaşattık ve yaşatmaya devam edeceğiz. Onlar bizim için, vatan için, bayrak için, ezan için en sevdiklerini, çocuklarını, eşlerini, annelerini, babalarını geride bırakarak kutsal değerler için canlarını feda ettiler. Onları unutmak mümkün müdür, Allah'ın izniyle bu faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Şunu herkes iyi bilsin ki! Vatanımıza, bayrağımıza ve ezanımıza karşı kurulan bütün örgütler ve bu örgütleri destekleyen herkese karşı durduk ve durmaya devam edeceğiz" dedi.

Şehitlikte fidan diken Çelik ve beraberindekiler daha sonra Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:01 Kaynak: İHA

Batman, Sason, Güncel
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