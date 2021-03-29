Sason'da seyirlik kar manzarası - Son Dakika

Batman 'ın Sason ilçesinde geçen yıl Dicle Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle ilçenin doğa turizmini canlandırmak amacıyla kurulan Sevek Mesire Alanı, kar yağışıyla beyaza büründü. Değirmen, bungalov ev, yürüyüş yolları, asırlık çınar ağaçları ve şelaleleriyle doğaseverlerin uğrak yeri olan alan, beyaz örütsüyle görsel şölen sundu.

Anadolu kültürünün en önemli tanrıçalarından biri olan Kybele'ye adanmış bir mağara bulundu