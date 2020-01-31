Sason'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sason'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sason'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sason'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok yol taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapanırken ekipler yolların açılması için çalışma başlattı.


Sason'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, su taşkınlarına neden oldu. Yoğun yağış nedeni ile cadde ve sokaklar ulaşıma kapanırken ekipler, yolların tekrar açılması için çalışma başlattı. - BATMAN

Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:33 Kaynak: İHA
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