Sason'da spor liselerine hazırlık kursu başladı

Sason ilçesinde spor liselerine hazırlık kursu başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak olan spor liseleri yetenek sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler için hazırlık kursu açıldı.???????

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, hedeflerinin eğitimlere katılan bütün öğrencilerin spor lisesinde okumalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Bunun için antrenörlerin gönüllü olarak eğitim vermeye başladığını kaydeden Çelik, ilçede spor alanında başarı çıtasını daha da yükseltmek istediklerini belirtti.

Öğrencilerin spor liselerinde okuduklarını görmenin kendilerini mutlu edeceğini ifade eden Çelik, "Bu amaçla her öğrencinin en az bir branşta lisans sahibi olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımız sürüyor." dedi.