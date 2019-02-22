Son Dakika Haberleri: Sason'da Tefecilere Yönelik Operasyon: 8 Gözaltı

Sason'da Tefecilere Yönelik Operasyon: 8 Gözaltı

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Sason'da Tefecilere Yönelik Operasyon: 8 Gözaltı, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi'ndeki evlerinde 22 Haziran 2018'de henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı çocukları Feyzullah (38) ve İsmail Y.'yi (34) tabancayla açtığı ateşle yaralayan Hadi Y.'nin (60) daha sonra aynı silahla yaşamına son vermesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Sason Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hadi Y. tarafından bırakılan mektup incelendi. Mektupta ismi geçen bazı isimlerin Hadi Y. ile yaptığı görüşmeler ve söz konusu kişilere ait banka hesaplarını incelemeye alan ekipler, tefecilere yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi. Sekiz adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda çek, senet, sözleşme ve tapu bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:53 Kaynak: İHA

Batman, Sason, 3. Sayfa
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