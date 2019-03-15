Son Dakika Haberleri: Sason'da Toplu Sünnet Töreni

Sason'da Toplu Sünnet Töreni

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde kaymakamlık ve Sason Devlet Hastanesi tarafından toplu sünnet töreni yapıldı.

Sason'da Toplu Sünnet Töreni, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde kaymakamlık ve Sason Devlet Hastanesi tarafından toplu sünnet töreni yapıldı.

Sason Devlet Hastanesi'nde düzenlenen sünnet şöleni kapsamında 130 çocuk sünnet edildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman ürolog Fahri Şahin tarafından sünnet edilen çocuklar, hastanede bir süre kaldıktan sonra taburcu edildi. Toplu sünnet şöleninde çocukları sünnet edilen aileler Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:16 Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Batman, Devlet Hastanesi, Sason, Güncel
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