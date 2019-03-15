Sason'da Toplu Sünnet Töreni
1 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde kaymakamlık ve Sason Devlet Hastanesi tarafından toplu sünnet töreni yapıldı.
Batman
'ın Sason
ilçesinde kaymakamlık ve Sason Devlet Hastanesi
tarafından toplu sünnet töreni yapıldı.
Sason Devlet Hastanesi'nde düzenlenen sünnet şöleni kapsamında 130 çocuk sünnet edildi. İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından görevlendirilen uzman ürolog Fahri Şahin
tarafından sünnet edilen çocuklar, hastanede bir süre kaldıktan sonra taburcu edildi. Toplu sünnet şöleninde çocukları sünnet edilen aileler Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:16 Kaynak: İHA
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