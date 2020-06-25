Sason'da veda ziyareti - Son Dakika

Sason'da veda ziyareti
Sason ilçesinden Nevşehir'e atanan Cumhuriyet Başsavcısı Abidin Yücesan ve Afyonkarahisar'a atanan Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer veda ziyareti gerçekleştirdi.
Sason ilçesinden Nevşehir'e atanan Cumhuriyet Başsavcısı Abidin Yücesan ve Afyonkarahisar'a atanan Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer veda ziyareti gerçekleştirdi.
Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Yücesan ve Sudagezer, dernek yöneticileri ve şehit aileleriyle vedalaştı.
Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Yücesan ve Sudagezer'e Sason'da yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:21 Kaynak: AA
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